Ученые рассказали о пользе объятий

Почему некоторым людям не нравится обниматься.Объятия способствуют высвобождению в мозге окситоцина – гормона, который отвечает за увеличение доверия и социальных связей между людьми. Он также уменьшает беспокойство и страх. Вот почему объятия заставляют нас чувствовать себя в безопасности.Когда нас обнимает человек, которого мы любим, наше настроение мгновенно улучшается. Мы чувствуем себя любимыми, утешенными и не одинокими.Почему мы обнимаемсяОдной из теорий является гипотеза «социальной связи». Акт физической близости с другим человеком может помочь нам создать социальные и эмоциональные связи. Если принять во внимание то, что люди живут в социальных группах, это действие позволяет развивать доверие между ними.Эта социальная связь распространяется на поиск партнера, с которым можно спариться. Если вы не можете его найти, у вас не будет потомков, что ставит под угрозу выживание ваших генов.Что такое окситоцинОкситоцин имеет немало псевдонимов, в частности «гормон любви» или «гормон объятий». Он освобождается из небольшой железы, расположенной в мозге, которая называется задней долей гипофиза.Простейшие его функции – способствовать родам и грудному вскармливанию. Слово окситоцин на самом деле означает «быстрые роды» в переводе с греческого. Однако, что для нас интереснее, что этот гормон также связан с гаммой чувств удовольствия от приятных занятий, таких как оргазм, социальные связи, контакты с родителями и отношения в паре. Если говорить менее научно, окситоцин помогает нам находить любовь, любить кого-то и наслаждаться теми чувствами, которые мы получаем взамен.Как окситоцин влияет на наш организм и мозгПосле высвобождения в мозг окситоцин связывается со своими «правильными» рецепторами, которые присутствуют на нейронах в разных областях мозга. Интересно то, что «эффект объятий» окситоцина происходит не от того, что он активирует, а от того, что он подавляет. Гормон приглушает деятельность различных областей мозга, в том числе миндалину, которая контролирует многие функции, но в значительной степени отвечает за наш страх, агрессию и сексуальные желания.При подавлении миндалины окситоцин уменьшает наши чувства страха и тревоги. Это отсутствие беспокойства заставляет нас чувствовать себя в безопасности и любимыми. Некоторые описывают это как чувство счастья.Некоторые исследования показали, что когда партнеры обнимаются, это вызывает выброс окситоцина, который снижает кровяное давление и заставляет чувствовать себя спокойнее. Снижение артериального давления также полезно для здоровья сердечно-сосудистой системы.Другие исследования показали, что объятия уменьшают стресс и снижают уровень заражения вирусами. Известно, что стресс ослабляет иммунную систему и увеличивает вероятность заболеть.Почему некоторые люди не любят обниматьсяДля некоторых людей объятия просто не удобны или откровенно неприятны.Причиной этого прежде всего может быть среда, в которой они выросли. Дети из семей, где любые проявления физической привязанности не были обычным явлением, могут также считать объятия неудобными в своей взрослой жизни. Обычно социальный язык передается через родителей и семью. Когда взрослые играют со своим ребенком, обнимают его, это приводит к положительным связям и меньшей тревожности малыша.Культура также имеет значение. В некоторых народах выявление признаков физической привязанности не является общепринятым явлением.