Чаепитие в качестве ежедневной привычки может продлевать человеческую жизнь, об этом в интервью Express Health рассказала британский терапевт Низа Аслам.Простые настройки могут иметь большое значение в образе жизни, способствующем долголетию, высказалась доктор Аслам. По словам терапевта, несколько ежедневных чашек чая могут помочь жить дольше. Медик советует выпивать две-три чашки напитка.Эксперт ссылается на исследование, опубликованное в Европейском журнале профилактической кардиологии. Исследователи обнаружили, что ежедневное потребление чая связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от всех причин. Они проанализировали привычки 100 902 участников, не имевших в анамнезе сердечного приступа, инсульта или рака. Участники были разделены на две группы: «люди, которые регулярно пьют чай» (более трех дней в неделю), и «никогда или редко пьют чай» (менее трех дней в неделю). Наблюдение за ними велось в среднем 7,3 лет.В результате учеными был сделан вывод, что привычка ежедневно выпивать несколько чашек чая ассоциируется с более здоровыми годами жизни и ее большей протяженностью. Например, анализы показали, что у 50-летних людей, постоянных пьющих чай, ниже риск развития ишемической болезни сердца и инсульта, и они живут в среднем на 1,26 года дольше, чем те, кто крайне редко употребляет его.«Существует множество видов чаев, каждый из которых обладает своеобразным потенциалом пользы. Зеленый чай исключительно богат флавоноидами, которые могут помочь укрепить здоровье сердца, снижая уровень плохого холестерина и уменьшая свертываемость крови», - продолжили тему специалисты из Penn Medicine.Согласно их данным, исследование показало, что зеленый чай также может влиять на снижение риска рака печени, груди, простаты, кишечника. Все это тоже может помочь жить дольше.