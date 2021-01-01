Эксперты объяснили, почему полезно рано завтракать

Если человек завтракает до 08:30 утра, то он убирает факторы риска развития диабета 2-го типа. Результаты нового исследования Северо-Западного университета говорят: ранний завтрак связан с более низким уровнем сахара в крови и меньшей инсулинорезистентностью. Вкупе это защищает от диабета. Эффект сохранялся вне зависимости от того, ограничивали ли люди прием пищи менее 10 часами в день или прием пищи распределялся более чем на 13 часов в день.И резистентность к инсулину, и высокий уровень сахара в крови влияют на метаболизм, расщепление пищи на более простые компоненты - белки, углеводы и жиры. Когда этот нормальный процесс нарушается, возникают метаболические нарушения, такие как диабет. Для последнего исследования ученые проанализировали данные 10575 взрослых. Они разделили участников на три группы в зависимости от общей продолжительности приема пищи: менее 10 часов, 10-13 часов и более 13 часов в день.Затем они создали шесть подгрупп в зависимости от времени начала приема пищи (до или после 08:30 утра). Специалисты проанализировали эти данные, чтобы определить, связаны ли продолжительность и время приема пищи с уровнем сахара в крови натощак и показателями инсулинорезистентности. Уровни сахара в крови натощак существенно не различались в группах. Инсулинорезистентность была выше при более коротком перерыве между приемами пищи, но ниже во всех группах с началом приема пищи до 08:30. То есть время приема пищи более тесно связано с метаболическими показателями, чем продолжительность приема пищи.