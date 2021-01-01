Эксперты объяснили, почему полезно рано завтракать
И резистентность к инсулину, и высокий уровень сахара в крови влияют на метаболизм, расщепление пищи на более простые компоненты - белки, углеводы и жиры. Когда этот нормальный процесс нарушается, возникают метаболические нарушения, такие как диабет. Для последнего исследования ученые проанализировали данные 10575 взрослых. Они разделили участников на три группы в зависимости от общей продолжительности приема пищи: менее 10 часов, 10-13 часов и более 13 часов в день.
Затем они создали шесть подгрупп в зависимости от времени начала приема пищи (до или после 08:30 утра). Специалисты проанализировали эти данные, чтобы определить, связаны ли продолжительность и время приема пищи с уровнем сахара в крови натощак и показателями инсулинорезистентности. Уровни сахара в крови натощак существенно не различались в группах. Инсулинорезистентность была выше при более коротком перерыве между приемами пищи, но ниже во всех группах с началом приема пищи до 08:30. То есть время приема пищи более тесно связано с метаболическими показателями, чем продолжительность приема пищи.
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