Морковь или жвачка: врач назвала полезные глазам продукты
Белоусова назвала в интервью полезные глазам продукты, в том числе посоветовала использовать замороженные ягоды. Особенно эффективны в этом плане черника, голубика. Врач сообщила, что
«вещества в чернике и голубике стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва».
Другой продукт, очень полезный для поддержания хорошего состояния глаз, – морковь. Корнеплод является источником бета-каротина, преобразуемого организмом в витамин А. Благодаря этому улучшается «сумеречное» зрение.
Бета-каротин также содержат петрушка, зеленый лук, укроп, но употреблять много зелени нельзя, ее слишком большие порции повышает риск развития варикоза и подагры. Рассказав об этом, медик посоветовала употреблять ее не чаще двух раз в неделю.
Неожиданным образом врач назвала полезной для глаз жвачку. Белоусова заметила, что, используемая в разумных пределах,
«жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз».
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