Морковь или жвачка: врач назвала полезные глазам продукты

По словам врача Анны Белоусовой, для сохранения хорошего здоровья глаз время от времени полезно жевать жвачку.Белоусова назвала в интервью полезные глазам продукты, в том числе посоветовала использовать замороженные ягоды. Особенно эффективны в этом плане черника, голубика. Врач сообщила, что«вещества в чернике и голубике стимулируют микроциркуляцию крови и питание глазного нерва».Другой продукт, очень полезный для поддержания хорошего состояния глаз, – морковь. Корнеплод является источником бета-каротина, преобразуемого организмом в витамин А. Благодаря этому улучшается «сумеречное» зрение.Бета-каротин также содержат петрушка, зеленый лук, укроп, но употреблять много зелени нельзя, ее слишком большие порции повышает риск развития варикоза и подагры. Рассказав об этом, медик посоветовала употреблять ее не чаще двух раз в неделю.Неожиданным образом врач назвала полезной для глаз жвачку. Белоусова заметила, что, используемая в разумных пределах,«жевательная резинка улучшает кровообращение и подпитку для глаз».