Названы эффективные способы избавиться от храпа

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Храп — распространенная причина усталости.После 30 лет каждый пятый человек нет-нет, да и всхрапнет во сне. До 65 лет заливисто храпит каждый второй. Раскатистые звуки не только мешают близким и пугают домашних животных, но и вызывают микро — пробуждения головного мозга, поэтому днем ты чувствуешь себя усталым. Однозначно: стоит лечить.Причины храпаПроблемы с носомКаждый четвертый пациент с храпом гордо несет диагноз «аллергический ринит». Но причины могут быть и банальные: искривление носовой перегородки или полипы.Виноват языкЕсли мышцы языка (а ты думал, важны только бицепсы?)слишком расслаблены, он западает в дыхательные пути. Расслабление усиливается алкоголем или снотворным.Все из-за челюстиРазгадка может скрываться как в патологии челюстных костей (например, микрогнатии), так и в нарушении прикуса и даже в особенности строения челюсти без каких бы то ни было внешних проявлений.Причина в небеЧерез увеличение размера мягкого неба или язычка, отверстие носоглотки уменьшается, а ткани язычка или неба вибрируют и шумят во время дыхания.Все сразуИли комбинация двух-трех факторов. К сожалению, так тоже бывает. Особенно у людей в возрасте: мышцы теряют свой тонус, мягкие ткани глотки провисают, частично перекрывая дыхательные пути.Варианты решенияНосНе удивляйся, но решить проблемы с дыханием может обычный назальный спрей. При этом попросите в аптеке пластырь от храпа (он увеличивает просвещения ноздрей) или специальный расширитель.ЧелюстьНе храпеть с открытым ртом поможет специальная повязка, поддерживающая челюсть. Альтернатива повязке — капа, которая тоже мешает открывать рот.НёбоИ снова выручит поддерживающая повязка или спрей для сна, облегчает дыхание и снижает вибрацию носоглотки (спрашивайте в аптеке).ЯзыкОтправляйся к врачу заказывать специальную противо­храпную капу. Делаются они под конкретного пациента и служат все тому же — облегчают проход воздуха, слегка выдвигая челюсть вперед и не дают языку своевольничать.Все сразуЕсли храп не желает оставить тебя, обратись к врачу. В зависимости от тяжести ситуации он может предложить криопластику неба, устранение дефектов носа и носоглотки и даже увулопалатофарингопластику — операцию по удалению небного язычка, части мягкого неба и миндалин.Общие рекомендацииСпи на боку. А не на спине. Знаем, некоторые не могут заснуть, не созерцая на люстру. Но если ты будешь спать на боку, то оставишь храпу куда меньше шансов.Избавься от лишнего веса. Лишний жир и слабые мышцы прекрасно вибрируют и создают глубокий, могучий храп.Не кури на ночь. Дым раздражает ткани носоглотки.Аккуратнее с алкоголем и снотворным. Они расслабляют не только тебя, но и мышцы, которые, подобно парусам, развеваются на вдыхаемом ветре.Ничто не помогает?Запишись в музыкальный кружокИгра на духовых инструментах здорово укрепляет глотку. Если храпит твоя девушка, запишитесь вместе.Купи подушку для беременныхЭто такая большая подкова, которую можно обнять во время сна. Это не даст тебе переворачиваться на спину.Подложи под верхнюю часть матраса книгиВо-первых, их можно читать на ночь. Во-вторых, это поднимет плечи и голову — Ты будешь спать в более удобной и правильной позиции.