Испанские ученые развеяли миф о существовании "суперпродуктов"

Несмотря на множество разнообразной рекламы всяких "суперфудов", не все, что рекламируется, подходит под эту категорию. Более того, как раз "суперпродуктом" можно считать то, что никогда не рекламируется. Точнее, "суперфуд" – вообще в мире существует только один, это материнское молоко.

Для всех остальных продуктов название "суперфуд" не более, чем маркетинговая уловка, хитрый ход производителей. В эту категорию они заносят все продукты, которые богаты питательными веществами, а именно: витаминами, пищевыми волокнами, полезными минералами. При этом специалисты из Испании напоминают, что слово "суперфуд" или "суперпродукт" не является официальным термином, который бы был признан Европейским агентством по безопасности продуктов.

Так что с точки зрения ученых единственный в мире "суперпродукт", в качестве и пользе которого нет сомнений ни у потребителей, ни у ученых, это материнское молоко. Конечно, мы можем употреблять и другие продукты, чрезвычайно богатые полезными веществами, но их монопотребление не заменит другой пищи. В качестве примера специалисты рассмотрели капусту. Например, в зависимости от сорта, в ней варьируется высокое содержание витаминов А, С и К. И тем не менее, все равно те сорта капусты, в которых содержание этих веществ выше, нельзя считать "суперпродуктами" по сравнению с другими сортами.
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