Ученые нашли прямую связь между скоростью еды и долголетием

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Японские специалисты пришли к выводу, что скорость, с которой мы поедаем пищу, напрямую влияет на то, сколько лет мы проживем.В исследовании японцев приняли участие волонтеры, которых объединяет одно заболевание – инсулиннезависимый диабет. Ученые протестировали каждого добровольца на скорость еды, и затем поделили их на три группы, участники каждой ели с примерно одинаковой скоростью.За добровольцами наблюдали продолжительное время, а потом обобщили данные. На основании результатов ученые пришли к выводу, что медленная трапеза не способствует откладыванию жировых запасов в организме. Те добровольцы, которые поглощали пищу не торопясь, реже страдали от набора излишков веса, чем те люди, которые съедают свою пищу за несколько минут.Японские специалисты считают, что регулирование скорости приема пищи может в совокупности с другими методами, помочь людям со склонностью к избыточному весу предотвратить ожирение, и, следовательно, избежать всех рисков для здоровья, которые оно влечет за собой. И соответственно напрямую повлияет на увеличение продолжительности жизни.