COVID-19 может ускорить процессы старения

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Коронавирус может запустить в организме неизбежные процессы старения. Это заметили ученые во всем мире.Постковидных пациентов лечат в санатории, построенном еще в советское время, в 25 километрах от Киева. Специальную программу разработал врач, который на себе испытал преждевременное старение от COVID-19.У меня появилась седина, много седины. Затем я в себе почувствовал, что у меня начались проблемы, например потеря голоса, потеря памяти, – рассказал физиотерапевт Олег Кривохата.В YouTube вышел новый выпуск дерзкого социального ютуб-шоу Дед Панч и молодежь, в котором пенсионер-влогер поговорил с молодыми людьми о том, готовы ли современные украинцы воевать за Родину.Однако постковидных клиентов в таких реабилитационных заведениях сегодня немного. Ведь стоит это недешево. Один день комплексного лечения в среднем обойдется в тысячу гривен.А вот бесплатный курс восстановления можно пройти дома. Врачи советуют хотя бы разрабатывать мышцы и заниматься дыхательной гимнастикой.Но главную рекомендацию для тех, кто переболел ковидом, дает Анча Баранова, ученый и исследователь коронавируса. По ее словам, после болезни необходимо поставить жизнь на паузу.Организовать свою жизнь таким образом, чтобы в течение следующего полугода после коронавируса, ну хотя бы 2-3 месяца, находиться не в режиме активной работы по 8 часов в день, которая часто не по 8, а больше, а перейти на пониженную передачу – отдыхать, по возможности находиться в сельской местности, а не в городской, – говорит специалист.