Мясников раскрыл опасное свойство жаропонижающих

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал опасное свойство жаропонижающих.Специалист утверждает, что прием жаропонижающих может привести к появлению шума в ушах. После ацетилсалициловой кислоты подобный шум может остаться навечно, уточнил Мясников.При появлении подобных симптомов стоит обратиться к специалисту. Врач добавил, что в 99 процентах случаев у пациентов диагностируют высокочастотный шум в ушах, который не лечится. И тогда, по его мнению, пациентам нужно будет с этим просто смириться.