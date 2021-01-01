С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания

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Творог – один из любимейших всеми без исключения продукт. Его любят сладким и соленым, его используют в выпечке и десертах. Но важно знать, с чем лучше его есть, чтобы получить максимальную пользу. Мы уже рассказывали, после какой еды нельзя пить кофе, теперь пришло время творога. Нутрициолог, консультант по вопросам диетологии и управления здоровьем Вера Паламарь составила полный список продуктов, творог с которыми будет самым полезным.В мартовском календаре праздников ищите оригинальные и полезные подарки на весь месяц.Чем полезен творог?"Творог – достаточно популярный продукт. Его производят из разного вида молока, в нашей стране наиболее распространён творог из коровьего и козьего молока. Это отличный источник белка, около 18 граммов в 100 г продукта. Содержание жира от 0,1 до 18 г на 100 г в зависимости от жирности продукта. Так же он содержит витамины группы В, А, D, важнейшие минералы кальция, фосфора, серы, марганца, магния, калия, меди", – говорит Вера Паламарь.С чем нужно есть творог, чтобы получить пользу?Творог можно употреблять по-разному – отдельно, с фруктами или салатом, с тостами, а также в большом разнообразии как сладких, так и соленых блюд. Какие же наиболее лучшие сочетания творога с другими продуктами можно предложить для сохранения и улучшения его полезные свойств?Комбинация с фруктамиОдин из наиболее полезных способов есть творог – с фруктами. Подойдут практически любые фрукты в свежем или замороженном виде.Вот несколько вариантов комбинаций фруктов с творогом:Нарезанные бананы или взбитый творог с бананомЯгоды – черника, клубника, малина, ежевика или их сочетаниеКусочки или шарики дыниДольки свежих или консервированных персиковКусочки яблока и немного корицыЗапеченное яблоко с творогомЯблочное пюреКомбинация с зеленьюТворог отлично сочетается с любой зеленью. Можно использовать укроп, петрушку, базилик и любую другую, которая нравится. Вариантами хорошего завтрака или перекуса могут быть:Творог, смешанный с нарезанной зеленью и слегка приправленный солью. Можно так же добавить семена кунжута или льнаВзбитый творог с зеленью в блендере и приправами – по вкусу. Готовый мусс можно намазывать на цельнозерновой тост или хлебцы