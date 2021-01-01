С чем нужно есть творог – 4 полезных сочетания
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Чем полезен творог?
"Творог – достаточно популярный продукт. Его производят из разного вида молока, в нашей стране наиболее распространён творог из коровьего и козьего молока. Это отличный источник белка, около 18 граммов в 100 г продукта. Содержание жира от 0,1 до 18 г на 100 г в зависимости от жирности продукта. Так же он содержит витамины группы В, А, D, важнейшие минералы кальция, фосфора, серы, марганца, магния, калия, меди", – говорит Вера Паламарь.
С чем нужно есть творог, чтобы получить пользу?
Творог можно употреблять по-разному – отдельно, с фруктами или салатом, с тостами, а также в большом разнообразии как сладких, так и соленых блюд. Какие же наиболее лучшие сочетания творога с другими продуктами можно предложить для сохранения и улучшения его полезные свойств?
Комбинация с фруктами
Один из наиболее полезных способов есть творог – с фруктами. Подойдут практически любые фрукты в свежем или замороженном виде.
Вот несколько вариантов комбинаций фруктов с творогом:
Нарезанные бананы или взбитый творог с бананом
Ягоды – черника, клубника, малина, ежевика или их сочетание
Кусочки или шарики дыни
Дольки свежих или консервированных персиков
Кусочки яблока и немного корицы
Запеченное яблоко с творогом
Яблочное пюре
Комбинация с зеленью
Творог отлично сочетается с любой зеленью. Можно использовать укроп, петрушку, базилик и любую другую, которая нравится. Вариантами хорошего завтрака или перекуса могут быть:
Творог, смешанный с нарезанной зеленью и слегка приправленный солью. Можно так же добавить семена кунжута или льна
Взбитый творог с зеленью в блендере и приправами – по вкусу. Готовый мусс можно намазывать на цельнозерновой тост или хлебцы
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