Найдена связь между кариесом и развитием смертельного инсульта

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Кариес оказался способен повышать риск развития смертельного инсульта, выяснили ученые после проведенных исследований.Специалисты проанализировали данные 6,5 тыс. участников, которые не сталкивались с инсультом.В течение следующих 30 лет ученые наблюдали за здоровьем добровольцев.Первые 15 лет люди с кариесом демонстрировали незначительно повышенный риск острого недостаточного кровоснабжения мозга.Однако затем вероятность инсульта увеличивалась в 4,5 раза по сравнению с участниками без проблем со здоровьем полости рта.Мозговые кровотечения составляют 10-20% от общего числа инсультов и нередко приводят к смерти. Такое кровотечение является результатом блокировки кровотока через артерию.Эксперименты с животными подтвердили наличие связи между кариесом, спровоцированным Streptococcus mutans, и кровоизлиянием в мозг.Эффективной профилактикой заболеваний полости рта считается регулярное наблюдение у стоматолога, напомнили исследователи.