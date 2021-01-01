У жировой ткани выявили уникальные защитные свойства

Калифорнийский университет установил, что жировая ткань у женщин производит защитный эффект против смертельных сердечно-сосудистых заболеваний. Был проведен анализ почти 11500 человек, за которыми следили в течение 15 лет. Добровольцы были разбиты на четыре группы в зависимости от состава тела.Так, в первую группу попали люди с низкой мышечной массой и низким процентом жировой ткани, во вторую - с низкой мышечной массой и высоким процентом жировой ткани, в третью - с обилием мышечной массы и низким процентом жировой ткани, а в четвертую - с высоким объемом мышечной массой и высоким процентом жировой ткани. Для каждой группы установили показатель смертности вследствие сердечно-сосудистых заболеваний.В итоге у женщин с высоким показателем мышечной массой и высоким процентом жировой ткани риск смерти от сердечно-сосудистых недугов оказался на 42% ниже, чем у женщин с низкой мышечной массой и низким процентом жировой ткани. По словам ученых, для женщин основной защитный эффект связан именно с объемом жировой ткани. То есть большой объем мышечной ткани и низкий процент жира не производил заявленного эффекта.Притом, у мужчин риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний связан, в первую очередь, с объемом мышечной массы. Если и мышц, и жировой ткани много, то этот риск снижен на 26% по сравнению с теми, у кого мало и мышечной, и жировой ткани. В том случае, если мышечной ткани много, а жировой - мало, риск смерти снижался на 60%.