Ученые предложили инновационный анализ крови
Исследователи под руководством доктора Михаэлы Жигман, руководителя группы широкополосной инфракрасной диагностики (BIRD) в отделе лазерной физики из Мюнхенского университета, успешно выполнили эту задачу. Они использовали метод, известный как инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR).
Основываясь на FTIR, исследователи проанализировали молекулярные отпечатки пальцев сыворотки и образцов плазмы, полученные от 31 здорового человека в течение клинически значимого периода в 6 месяцев. Исследование показало, что инфракрасный молекулярный отпечаток каждого отдельного донора на самом деле оставался стабильным в течение периодов от нескольких дней до недель и месяцев, и каждый временной профиль можно было легко отнести к соответствующему участнику.
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