Назван способ похудеть и снизить холестерин

Палео-диета набирает популярность.Быстро похудеть, очистить сосуды, ускорить обмен веществ поможет палео-диета. Ученые нашли новые доказательства пользы белковой диеты.Палео-диета основана на принципе — есть только то, что ели наши предки, охотники и собиратели эпохи палеолита. Современной палеолитической диетой рекомендуется есть много белковых продуктов: таких как мясо, рыба, птица, а также фрукты, корнеплоды, овощи, орехи. При этом не рекомендуются зерновые, молокопродукты, бобы, обработанные масла и сахар.Итак, это эффективная диета для избавления от лишних килограммов и поддержания стабильного веса тела. Поскольку палео-питание подразумевает отказ от злаковых, его можно сравнить с безуглеводной кето-диетой. Принципы палео-диеты:отказ от современных продуктов питанияупотребление традиционной пищирекомендуется людям, страдающим пищевыми аллергиями.Такой режим питания исключает из рациона типичные пищевые аллергены. У этой диеты есть сторонники, даже среди «звезд», и противники. И вот ученые изучили влияние такого питания в краткосрочной и долгосрочной перспективе на показатели здоровья добровольцев.Медики исследовали показатели здоровых и больных людей, спортсменов, которые питались по принципу палео. И нашли очередные плюсы такого питания:улучшение липидного и углеводного обмена,нормализация показателей артериального давления,снижение уровня холестерина,снижение массы тела.