5 лучших натуральных средств от бессонницы

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Продажа препаратов из категории снотворных - очень большой бизнес, который генерирует миллиарды долларов. Но если вы не хотите обогащать фармацевтические компании и приобретать не безопасные для здоровья препараты, то попробуйте несколько натуральных и эффективных средств борьбы с этим расстройством.Пищевые добавки с мелатонином. Мелатонин - натурально вырабатываемый гормон сонливости, который также доступен в форме таблеток и жидкостей. Его можно приобрести в магазинах здорового питания или аптеках. Восстановление естественного производства мелатонина наиболее предпочтительно, но покупка пищевых добавок с ним поможет в краткосрочной перспективе.Валерьянка. Стародавнее успокаивающее, которым пользовались еще наши прабабушки. Если мелатонин вам не помогает, то попробуйте корень валерианы. Сразу несколько высококачественных исследований сообщают о преимуществах валерианы при воздействии на пациентов с бессонницей. Но предварительно важно получить рекомендацию врача.Лаванда. Опубликованное ещё в 2016 году исследование показало, что использующие пластырь с ароматом лаванды перед сном студенты обладали более высоким качеством ночного отдыха, а днём испытывали больший прилив энергии. Следовательно, лаванда обладает необходимым эффектом.Ромашковый чай. Он продаётся в качестве напитка перед сном, поскольку трава ромашка тысячелетиями применялась в роли природного снотворного. Исследования также подтверждают это её свойство.Медитации. Практика осознанной медитации, как было неоднократно доказано в ходе авторитетных научных наблюдений, расслабляет организм и позволяет погружаться в сон. А за 30-60 минут до отхода в постель лучше отключить всю электронику и сосредоточиться на какой-нибудь тихой музыке или собственном глубоком дыхании.