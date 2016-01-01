5 лучших натуральных средств от бессонницы
Пищевые добавки с мелатонином. Мелатонин - натурально вырабатываемый гормон сонливости, который также доступен в форме таблеток и жидкостей. Его можно приобрести в магазинах здорового питания или аптеках. Восстановление естественного производства мелатонина наиболее предпочтительно, но покупка пищевых добавок с ним поможет в краткосрочной перспективе.
Валерьянка. Стародавнее успокаивающее, которым пользовались еще наши прабабушки. Если мелатонин вам не помогает, то попробуйте корень валерианы. Сразу несколько высококачественных исследований сообщают о преимуществах валерианы при воздействии на пациентов с бессонницей. Но предварительно важно получить рекомендацию врача.
Лаванда. Опубликованное ещё в 2016 году исследование показало, что использующие пластырь с ароматом лаванды перед сном студенты обладали более высоким качеством ночного отдыха, а днём испытывали больший прилив энергии. Следовательно, лаванда обладает необходимым эффектом.
Ромашковый чай. Он продаётся в качестве напитка перед сном, поскольку трава ромашка тысячелетиями применялась в роли природного снотворного. Исследования также подтверждают это её свойство.
Медитации. Практика осознанной медитации, как было неоднократно доказано в ходе авторитетных научных наблюдений, расслабляет организм и позволяет погружаться в сон. А за 30-60 минут до отхода в постель лучше отключить всю электронику и сосредоточиться на какой-нибудь тихой музыке или собственном глубоком дыхании.
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