Специалисты выяснили, какой термометр более точный

Последний год как никогда заставил нас следить за своим здоровьем, особенное внимание уделяя температуре тела. Поскольку порой только повышенная температура может помочь выявить воспалительное заболевание. Однако в последнее время появилось столько способов измерения температуры тела, что появляется закономерный вопрос – каким термометрам можно доверять, а каким нет.Первый вид градусников, который приходит в голову – ртутный. Они сейчас постепенно уходят в прошлое. Их почти не производят и почти нигде нельзя купить. И проблема не только в том, что они показывают неточные данные, но и в опасности содержащейся внутри них ртути. Разбив такой прибор можно заполучить немало проблем со здоровьем, если не принять экстренных мер.Имеют своих поклонников и стеклянные термометры, колба которых заполнена другим сплавом металлов или подкрашенным спиртом. У них тоже есть весьма существенные недостатки. Во-первых, зачастую показатели сложно разглядеть людям со слабым зрением. Во-вторых, результаты измерения довольно сложно сбросить, что может доставить массу неудобств.Более надежным считаются современные электронные термометры: они позволяют измерить температуру быстрее, чем неэлектронные. И получить более точные результаты. Кроме того, их показатели легко увидеть, и они совершенно не опасны для здоровья.Заслуживают высокого доверия и новые инфракрасные термометры. Они позволяют не только быстро и точно измерить температуру тела, но и бесконтактно. Что упрощает их использование в случае, если термометрия требуется большому количеству людей.