Как кефир восстанавливает печень, пораженную алкоголем

Кефир, ряженка, сметана и йогурт могут положительно воздействовать на пищеварительную систему. В частности, обладают способностью восстанавливать печень после алкогольных возлияний.О положительном влиянии кефира на восстановление печени после распития спиртных напитков заявили китайские ученые, которые провели необычный эксперимент.В течение нескольких месяцев исследователи подмешивали алкоголь в пищу мышей и следили за изменениями в их здоровье. Затем животным начали добавлять в рацион различные кисломолочные продукты. Оказалось, что кефир, а точнее содержащиеся в нем бактерии группы Lactobacillus rhamnosus, превосходно справляются с задачей улучшения работы печени.На основе этого эксперимента китайские ученые сделали вывод, что употребление кефира после злоупотребления алкоголем положительно сказывается на печени: помогает привести ее в здоровое состояние и снижает накопление в ней жировых клеток.