Невролог рассказал, как отличить глазной тик от серьезной болезни

Невролог Рустем Гайфутдинов объяснил, с чем можно перепутать глазной тик.Тик помогает организму реагировать на хроническое перенапряжение. Однако причина может крыться в блефароспазме (непроизвольном сокращении круговой мышцы глаза) или лицевом гемиспазме (заболевание нервной системы, при котором у человека непроизвольно сокращаются мышцы лица с одной стороны)."Нужно различать, это тик или другая история", —пояснил невролог.В первом случае сокращается часть лицевой мышцы, а при блефароспазме человек будто "подмигивает". При этом тик имеет психологическую природу, а блефароспазм — органическую.Обычно блефароспазм лечат успокоительными препаратами, но в некоторых случаях врачи прибегают к нейрохирургическому вмешательству."Как промежуточный вариант — проводят ботулинотерапию, она временно, на четыре месяца, поможет расслабить мышцу", — отметил медик.Препараты против тика назначает психотерапевт.