Ученые назвали причину тромбов после перенесенного коронавируса

Исследование показало, что риск формирования тромбов, а также связанных с ними инфарктов и инсультов повышается из-за гиперактивности иммунной системы.Серьезные осложнения из-за тромбов – сердечные приступы и инсульты – которые возникают у людей, перенесших коронавирус, могут быть вызваны длительным иммунным ответом в кровеносных сосудах после выздоровления. Данную причину последствий ковидной инфекции озвучили ученые Наньянского технологического университета, Сингапур.Исследователи анализировали образцы крови, взятые у пациентов, переболевших коронавирусом, через месяц после их выписки из больницы. Специалисты обнаружили, что по сравнению со здоровыми людьми у «ковидников» наблюдается в два раза больше поврежденных клеток кровеносных сосудов – так называемых циркулирующих эндотелиальных клеток, плавающих в крови и обладающих способностью слипаться в сгустки. Еще больше таких клеток они выявили в крови тех перенесших ковид пациентов, которые страдали гипертонией и диабетом.Помимо этого ученые установили, что в крови изучаемых ими пациентов было много воспалительных белков цитокинов, вырабатываемых иммунными клетками, а также много Т-клеток, которые производятся иммунной системой для уничтожения вируса (при том, что вируса в организме людей уже не было).Исследователи сделали вывод, что именно подобная длительная реакция иммунной системы стимулирует опасный процесс тромбообразования после перенесенного коронавируса.«Гиперактивная иммунная система является вероятной причиной эндотелиального повреждения кровеносных сосудов, из-за которого увеличивается риск образования тромбов. Людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, особенно имеющим хронические заболевания, необходимо еще долгое и тщательное наблюдение после выздоровления», - заявили ведущий автор проекта Кристин Чунг.