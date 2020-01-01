Нарушения сна и профессиональное выгорание увеличивают риск заражения коронавирусом

В новом исследовании ученые оценивали риски инфицирования для медицинских работников. Оно опубликовано в BMJ Nutrition Prevention & Health.Сон, выгорание и инфекцияНарушения сна и профессиональное выгорание ранее связывали с риском течения различных вирусных и бактериальных инфекций. В одном исследовании недосыпание было ассоциировано с увеличением риска инфицирования ОРВИ после контакта с больным человеком. Повышенный риск развития обычной простуды и гриппа был обнаружен у людей с профессиональным выгоранием. Только одно исследование, проведенное в Китае, связывало риск тяжелого течения COVID-19 с нехваткой сна.Профессиональное выгорание развивается в результате хронического стресса на работе. Среди его проявлений – ощущение истощенности, отсутствие энергии, психологическая отстраненность от работы, цинизм и нигилизм в суждениях и действиях. Состояние сопровождается снижением эффективности работы.Что сделали ученыеВ новом исследовании ученые использовали данные опроса, который был проведен среди медицинских работников, регулярно контактировавших с больными коронавирусной инфекцией. Авторы подчеркивают, что важнейший фактор риска заболевания – контакт с инфицированными. Они хотели узнать, могут ли дополнительные факторы – выгорание и нехватка сна – усилить риски, связанные с COVID-19.Опрос медицинских работников проводился в США, Великобритании, Испании, Франции, Италии и Германии с июля по сентябрь 2020 года. В нем приняли участие 2884 человек, 568 из них перенесли COVID-19. Они ответили на массу вопросов, которые касались их образа жизни, состояния здоровья, режима сна, признаков профессионального выгорания и не только.Что обнаружили ученыеУченые выявили следующие связи между нарушениями сна и риском COVID-19:В среднем медработники спали ночью чуть более 6 часов. Каждый дополнительный час ночного сна был связан со снижением риска заражения COVID-19 на 12%.Каждый час дневного сна был связан с увеличением риска заражения коронавирусом.Люди, которые заболели COVID-19, чаще страдали от расстройств сна по сравнению с теми, кто не был инфицирован (25% vs 20%).Наличие трех нарушений сна (сложности с засыпанием, прерывистый сон, необходимость принимать снотворные и так далее) было связано с увеличением риска COVID-19 на 88%.У людей, ощущавших профессиональное выгорание примерно раз в неделю, риск заражения COVID-19 был в 1,3-1,4 раза выше, чем у тех, кто не страдал от выгорания. Работники, которые чувствовали симптомы выгорания каждый день, заболевали коронавирусной инфекцией на 260% чаще. Плохой сон и выгорание были связаны с увеличением вероятности тяжелого течения COVID-19 на 17% и 226% соответственно.Ученые не уверены в точных причинах связи нарушения сна и выгорания с риском COVID-19, но указывают, что многие исследования ранее связывали плохой сон с ухудшением работы иммунитета.