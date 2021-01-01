Изменения самочувствия, которые могут быть симптомом дефицита магния в организме

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Минерал магний задействован в работе нервов и мышц, необходим для контроля сахара в крови и обмена веществ – его дефицит наносит серьезный ущерб организму, провоцируя неприятные изменения в самочувствии человека.По данным Национального института здоровья, большинство людей не получают столько магния, сколько им следовало бы. Отчасти его нехватка обусловливается хроническими проблемами здоровья, отчасти привычками: дефициту магния способствует злоупотребляющие алкоголем, плохое питание, низкий уровень витамина D из-за редких прогулок на свежем воздухе.Когда в организме образуется дефицит магния, он может не давать немедленных симптомов, но со временем его нехватка способна проявляться довольно серьезными отклонениями. Медики советуют обращать внимание на некоторые изменения самочувствия, которые могут быть симптомом опасного недостатка этого важного вещества.Покалывание в пальцах. Магний поддерживает передачу нервных импульсов, и его дефицит способствует появлению ощущений онемения или покалывания – обычно в конечностях.Псевдо-грипп. Дефицит магния в организме может вызывать изменение самочувствия, напоминающее заболевание гриппом – человек ощущает утомляемость и слабость, потерю аппетита.Судороги. Они возникают, когда в мозге наблюдается аномальная электрическая активность, и это может быть обусловлено недостатком магния. Его серьезная нехватка способна вызывать не просто спазмы, но и судорожный припадок.Изменения в состоянии рук и ног. Исследования показывают, что при низком уровне магния увеличивается поток кальция в нервные клетки, оказывая гиперстимулирующее действие на мышечные нервы. Как результат, руки и ноги могут перестать «слушаться», выполнять движения ими становится проблематично.«Странности» в поведении. Один из симптомов дефицита магния в организме – изменение настроения и личности. Человек проявляет все меньше позитивных эмоций, становится психически нестабильным, склонным к меланхолии и тревожности.Сердцебиение. Недостаток магния ассоциируется со снижением уровня калия – это может влиять на клетки сердечной мышцы, нарушая нормальный ритм. Если вы чувствуете, что ваше сердце бьется медленнее или быстрее, чем обычно, это нужно обязательно обсудить с врачом.