Как восстановить сосуды после коронавируса

Терапевт Георгий Сапего в беседе с радио Sputnik рассказал, как восстановить сосуды после перенесенного коронавируса.Медик подчеркнул, что волшебной таблетки для этого не существует. В частности, не стоит рассчитывать на какие-то специальные сосудистые препараты:«Нет никаких специальных средств для восстановления сосудов. Не нужно пытаться укрепить их какими-то снадобьями».Однако, если соблюдать несколько правил, кровеносная система сможет мягко пройти период восстановления. В первую очередь, эксперт посоветовал отказаться от ибупрофена, аспирина и других противовоспалительных препаратов, если их не прописывал врач. В противном случае, могут появиться кровотечения.Кроме того, Сапего напомнил, что питаться нужно разнообразно, включая в рацион как можно больше овощей и фруктов. Вместе с тем следует отказаться от курения и давать организму физические нагрузки.Для тех, кто перенес COVID-19 в тяжелой форме и у кого нарушилась свертываемость крови и развилось глубокое воспаление сосудов, есть отдельные рекомендации. Таким пациентам доктор может назначить медикаменты для предупреждения тромбоза. Если такие лекарства прописали, важно особенно беречь сосуды от возможных повреждений и повышенного артериального давления.