Ученые узнали, как скорость употребления пищи влияет на продолжительность жизни

Исследование провели в Японии.Японские ученые нашли связь между скоростью употребления пищи и долгой жизнью. Им удалось узнать, как скорость употребления пищи может повлиять на долголетие. В исследовании приняли участие добровольцы с диабетом второго типа. Всех участников сразу же разделили на три группы в зависимости от скорости поедания.В результате проведенного исследования удалось выяснить, что более медленное поглощение блюд тормозит процесс развития ожирения. Участники эксперимента, которые ели медленно и старались тщательно пережевывать пищу, реже страдали от избыточного веса, чем те, кто съедал свою порцию быстро.Известно, что маленькие кусочки пищи, которые попадают в желудок человека, перевариваются и распадаются на микроэлементы намного быстрее. Организм тратит меньше времени на переработку того, что оказалось в организме.