Эксперименты показали, как быстро сжечь жировые отложения

Ученые из Университета Гранады установили, что кофеин (около 3 миллиграммов), употребляемый за полчаса до аэробных упражнений, значительно увеличивает скорость сжигания жира. Они также обнаружили, если упражнения выполняются во второй половине дня, эффект кофеина более выражен, чем утром.Было проведено исследование с привлечением 15 мужчин (средний возраст - 32 года), которые проходили тест с физической нагрузкой четыре раза с семидневными интервалами. Они принимали 3 миллиграмма кофеина или плацебо в 8:00 и 17:00. Во время выполнения упражнений рассчитывалось окисление жиров.Оказалось, прием кофеина за 30 минут до выполнения аэробной нагрузки увеличивает максимальное окисление жиров во время упражнений независимо от времени суток. Однако было подтверждено существование суточных вариаций в окислении жиров во время упражнений - значения были выше после полудня, чем утром, при равном времени голодания.Эти результаты исследования также показывают, что кофеин увеличивает окисление жиров во время утренних упражнений аналогично тому, как это происходит без употребления кофеина во второй половине дня. Таким образом, сочетание приема кофеина и аэробных упражнений, выполняемых с умеренной интенсивностью во второй половине дня, является оптимальным сценарием для людей, стремящихся увеличить сжигание жира во время физических упражнений.