Продлению молодости способствует витамин К

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

О важной роли витамина К в деле продления молодости и внешней привлекательности рассказала врач Инна Пичугина.По словам Пичугиной, витамин К оказывает влияние на осуществление многих процессов организма. Его главной функцией является содействие производству белков крови, участие в ее коагуляции при повреждении сосудов и кровотечении. Как заметила в интервью специалист,«если повреждается сосуд, витамин К образует сгусток и кровотечение останавливается».Хорошее состояние костей, соединительной ткани, почек – все это также невозможно без достаточного уровня данного витамина в организме.Также витамин К способствует продлению молодости. Пичугина пояснила, что эта особенность важного вещества обусловлена его способностью поддерживать нужную концентрацию компонентов иммунной системы интерлейкинов. Врач сообщила, что«при дефиците витамина К снижается так называемый интерлейкин, вследствие чего страдает иммунная система и старение организма происходит в большей степени».Медик поделилась: восполнять содержание витамина К в организме лучше всего помогают зеленые листовые овощи (капуста, салаты) и другая разнообразная зелень.