Продлению молодости способствует витамин К
По словам Пичугиной, витамин К оказывает влияние на осуществление многих процессов организма. Его главной функцией является содействие производству белков крови, участие в ее коагуляции при повреждении сосудов и кровотечении. Как заметила в интервью специалист,
«если повреждается сосуд, витамин К образует сгусток и кровотечение останавливается».
Хорошее состояние костей, соединительной ткани, почек – все это также невозможно без достаточного уровня данного витамина в организме.
Также витамин К способствует продлению молодости. Пичугина пояснила, что эта особенность важного вещества обусловлена его способностью поддерживать нужную концентрацию компонентов иммунной системы интерлейкинов. Врач сообщила, что
«при дефиците витамина К снижается так называемый интерлейкин, вследствие чего страдает иммунная система и старение организма происходит в большей степени».
Медик поделилась: восполнять содержание витамина К в организме лучше всего помогают зеленые листовые овощи (капуста, салаты) и другая разнообразная зелень.
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