Эксперт поделился советами для покупки свежей рыбы

Рыба является важным компонентом здорового рациона, так как в ней содержится множество необходимых нашему организму витаминов и микроэлементов. Особенно полезно употреблять рыбу весной, когда люди страдают из-за авитаминоза. Как выбрать вкусную и полезную рыбу — рассказал Алексей Аронов, исполнительный директор ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка.Как отметил Аронов, в российском масс-маркете представлена преимущественно замороженная рыбная продукция, которая в основном является безопасной для здоровья. "Если в рыбе присутствует какая-то микропатогенная флора, но она нейтрализуется в результате заморозки, которая осуществляется непосредственно на траулере или на берегу. Когда мы приносим рыбу домой и подвергаем ее термической обработке, то опасные микробы уничтожаются окончательно", — сказал Аронов.Охлажденной рыбы, как добавил эксперт, в России очень мало из-за ситуации с санкциями, однако такая продукция, тем не менее, все же представлена в магазинах. К охлажденной рыбе больше санитарных требований, поэтому ее цена значительно выше. "Самая опасная в плане бактерий рыба — т.н. дефростированная. Продавцы часто хранят размороженную рыбу неправильно, т.к. не хотят портить товарный вид, и в результате в продукте могут развиваться болезнетворные бактерии", — заявил Аронов."Приобретая живую рыбу, нужно обратить внимание на то, как она двигается внутри аквариума. Если карп или толстолобик плавает вверх брюхом, или забирая в бок, то это может быть проявлением заражения гельминтами. Такую рыбу покупать нельзя", — добавил специалист.