Определить сотрясение мозга можно по слюне
Продолжая предыдущее исследование, которое показало, что концентрация определенных молекул в слюне быстро меняется после черепно-мозговой травмы, ученые приступили к трехлетней работе среди команд регби, играющих в высшем дивизионе.
Используя технологию секвенирования ДНК в лаборатории Университета Бирмингема, группа проверила биомаркеры в образцах слюны 1028 профессиональных спортсменов.
Результаты были представлены в British Journal of Sports Medicine и показали, что конкретные биомаркеры слюны могут использоваться для определения того, было ли у игрока сотрясение мозга. Кроме того, исследование показало, что эти биомаркеры позволяют лучше понять реакцию организма на травму, которая развивается спустя несколько часов или даже дней.
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