Определить сотрясение мозга можно по слюне

Новое исследование выявило метод точной диагностики сотрясения мозга по слюне. Он может стать первым неинвазивным клиническим тестом на сотрясение мозга для использования в спорте и при других условиях.Продолжая предыдущее исследование, которое показало, что концентрация определенных молекул в слюне быстро меняется после черепно-мозговой травмы, ученые приступили к трехлетней работе среди команд регби, играющих в высшем дивизионе.Используя технологию секвенирования ДНК в лаборатории Университета Бирмингема, группа проверила биомаркеры в образцах слюны 1028 профессиональных спортсменов.Результаты были представлены в British Journal of Sports Medicine и показали, что конкретные биомаркеры слюны могут использоваться для определения того, было ли у игрока сотрясение мозга. Кроме того, исследование показало, что эти биомаркеры позволяют лучше понять реакцию организма на травму, которая развивается спустя несколько часов или даже дней.