Медики предупредили о вреде позднего завтрака

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Результаты последних исследований.Согласно новому исследованию, полноценный завтрак помогает поддерживать здоровый вес, повышает когнитивные и физические показатели.Согласно исследованию, представленному на виртуальной конференции Эндокринной общества, прием пищи в утреннее время, связан с более низкой резистентностью к инсулину и меньшим риском развития диабета 2-го типа. Эти выводы были частью научной работы, насчет периодического голодания.Мы обнаружили, что у людей, которые начинают есть раньше, снижается уровень сахара в крови, независимо от того ограничивали ли они себя в еде в течение 10 часов до этого, – рассказывает доктор Марриам Али, ведущий автор исследования.Выводы насчет интервального голоданияАли и команда проанализировали данные 10575 взрослых американцев, чтобы выяснить, существует ли закономерность между приемами пищи, уровнем сахара в крови и показателями инсулина.Ученые обнаружили, что периодическое голодание связано с высокой резистентностью к инсулину. Это означает, что люди, которые придерживались голодания, меньше реагировали на инсулин – гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Именно инсулинорезистентность является фактором риска развития диабета 2-го типа.Однако у людей снижался уровень инсулинорезистентности, если они завтракали в 8:30 утра, независимо от того, голодали они или нет.И хотя голодание не существенно влияло на уровень сахара, ранний прием пищи продемонстрировал влияние. Поэтому, ученые предполагают, что завтраки имеют существенные преимущества для метаболизма.Завтрак поддерживает здоровый вес и стабильную энергиюЗавтрак необязательно должен быть важнейшим приемом пищи, но он может повысить уровень энергии и поддержать его в течение всего дня.Диетологи рекомендуют начинать свой день с комбинации белка, полезных жиров и клетчатки. Это может быть йогурт с фруктами и орехами или цельнозерновые тосты с яйцами и овощами.