Кариес связали с увеличением риска кровоизлияния в мозг

У людей с невылеченным кариесом резко увеличен риск развития геморрагического инсульта. Ученые предполагают, что эта связь обусловлена бактерией, которая вызывает кариес. Об этом они доложили на виртуальной конференции Американской ассоциации по изучению инсульта.Ранее исследования показывали, что существует связь между воспалением десен и сердечно-сосудистыми болезнями. Известно, что гингивит может указывать на повышенный риск развития инсультов. Потеря зубов связана с риском инфаркта миокарда и гипертонии. О связи кариеса с различными сосудистыми патологиями известно мало. Авторы нового исследования попытались частично заполнить этот пробел в знаниях.Ученые проанализировали данные о 6500 людях, за которыми наблюдали в течение 30 лет. В начале исследования ни у кого из них не было инсульта. В течение первых 15 лет наблюдения связь между кариесом и геморрагическим инсультом была слабой, однако за время второй половины исследования у его участников с невылеченным кариесом риск геморрагического инсульта стал в 4,5 раза выше, чем у людей без кариозных полостей.Геморрагическим инсультом называют кровоизлияние в мозг или субарахноидальное кровоизлияние (под паутинную оболочку мозга). Он составляет примерно 13% от всех случаев инсультов. Смертность при нем гораздо выше, чем при ишемическом инсульте. После любого из двух видов кровоизлияний она составляет около 50% в течение года. Возможности профилактики геморрагического инсульта ограничены.«Наше исследование проливает дополнительный свет на то, как мы можем предупреждать такие, наиболее опасные, инсульты», - сказал профессор Саувик Сен (Souvik Sen) из Университета Южной Каролины, соавтор работы.Сен сообщил, что бактерия Streptococcus mutans является основным микроорганизмом, с которым связано развитие кариеса. Он и его коллеги предполагают, что именно эта бактерия ответственна за результаты, полученные ими в исследовании. Чтобы подтвердить эти предположения, требуются новые исследования.Ранее в исследованиях на животных роль Streptococcus mutans в кровоизлияниях в мозг была показана экспериментально. Также известно, что у людей, которые являются носителями этой бактерии, повышен риск геморрагического инсульта.В будущем ученые хотят уточнить роль Streptococcus mutans в развитии кровоизлияний в мозг у людей. Если она подтвердится, то антибактериальная терапия может стать новым методом профилактики этих сосудистых катастроф. Также они планируют узнать, помогает ли раннее лечение кариеса в профилактике геморрагических инсультов.