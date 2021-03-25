Почему может появляться внезапная тревожность

Повышенная тревожность может проявляться в любом возрасте. Иногда на то есть свои причины, например, предстоящее важное событие, но если тревожность появляется без видимых причин, человеку может потребоваться медицинская помощь. К специалисту нужно также обращаться в том случае, если тревожность продолжается довольно долго.ПерегруженностьВ некоторых случаях тревожность может быть сигналом организма о физической перегруженности. Человек не всегда понимает и улавливает тот момент, когда переутомляется, поэтому организм вынужден сам сигнализировать ему об этом. Это может проявляться и у людей, которые несколько дней работали без перерыва и брали на себя ответственность, а после этого их организм "отходит" и не понимает, что с ним происходило. В таких случаях ему необходимо дать себе отдохнуть, тогда тревожность пройдет.Внутренние конфликтыОчень часто тревожность повышается из-за внутреннего конфликта в человеке. Это происходит из-за низкой самооценки или из-за того, что он оказался неудовлетворен своей жизнью, действиями или чем-то другим. Такие конфликты необходимо искоренять, но здесь должна быть работа со специалистом в области психологии.Последствия перенесенных заболеванийИзвестно, что некоторые инфекционные заболевания могут влиять на психику человека. Так, многие люди, перенесшие COVID, жалуются на повышенную тревожность и панические атаки. Так как постковидный синдром пока не до конца изучен медиками и специалистами, врачи советуют принимать успокоительные на травах, например, валериану и травяные чаи. Возможно в будущем это пройдет само как последствия заболевания, а может врачи найдут способ лечения постковидного синдрома.