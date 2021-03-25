Привычка пить сок может разрушить поджелудочную железу

По словам доктора медицинских наук Алексея Ковалькова, любовь к свежевыжатым фруктовым сокам и их частое питье способны разрушить поджелудочную железу, поспособствовать развитию сахарного диабета.

Врач диетолог рассказал в Instagram, что

«свежевыжатый фруктовый сок приносит организму больше вреда, чем пользы».

Ковальков отметил, что цельный фрукт и выжатый из него сок усваиваются организмом по-разному. Напиток в силу высокой концентрации «жидкого сахара» вызывает резкий рост уровня глюкозы в крови, что заставляет сильной напрягаться поджелудочную железу, участвующую в выработке инсулина для контроля гликемии.

Привычка пить сок может разрушить поджелудочную железу, вызвать ее износ, став таким образом пусковым механизмом развития диабета. Ковальков предупредил, что

«через 5-6 лет у любителя сока может быть диагностирован сахарный диабет».
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://www.medikforum.ru - Добавил validol в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь