Привычка пить сок может разрушить поджелудочную железу
Врач диетолог рассказал в Instagram, что
«свежевыжатый фруктовый сок приносит организму больше вреда, чем пользы».
Ковальков отметил, что цельный фрукт и выжатый из него сок усваиваются организмом по-разному. Напиток в силу высокой концентрации «жидкого сахара» вызывает резкий рост уровня глюкозы в крови, что заставляет сильной напрягаться поджелудочную железу, участвующую в выработке инсулина для контроля гликемии.
Привычка пить сок может разрушить поджелудочную железу, вызвать ее износ, став таким образом пусковым механизмом развития диабета. Ковальков предупредил, что
«через 5-6 лет у любителя сока может быть диагностирован сахарный диабет».
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