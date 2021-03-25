О каких болезнях расскажут ногти
Псориаз
Эта болезнь сигнализирует о себе посредством точечных углублений в ногтевой пластине. В кругу медиков даже существует специальный термин — наперстковидная истыканность. Помимо псориаза этот симптом может указывать на экзему или артрит.
Почечная недостаточность
Половина на половину — так именуют симптом, при котором половина ногтевой пластины белая, а другая — ближе к кончику — коричневатая. Чаще всего это свидетельствует о почечной недостаточности, из-за которой увеличивается количество кровеносных сосудов под ногтями, и они просвечивают сквозь ногтевую пластину.
Меланома
Черная полоса на ногте в большинстве случаев возникает из-за травмы или сбоев в работе пищеварительной системы. А у некоторых народов это и вовсе всего лишь особенность пигментации кожи.
Но если ваше питание в норме, и вы не ударялись ногтем, не лишним будет обратиться к врачу. Порой черная полоса является симптомом рака кожи — меланомы.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://doctor.rambler.ru - Добавил validol в категорию Разное
Добавить комментарий