О каких болезнях расскажут ногти

Наш организм — единая система, и если хоть что-то в ней дает сбой, это проявляется не только посредством внутренних недомоганий, но и внешне. Вот почему подчас о некоторых болезнях можно узнать, обратив внимание на ногти.ПсориазЭта болезнь сигнализирует о себе посредством точечных углублений в ногтевой пластине. В кругу медиков даже существует специальный термин — наперстковидная истыканность. Помимо псориаза этот симптом может указывать на экзему или артрит.Почечная недостаточностьПоловина на половину — так именуют симптом, при котором половина ногтевой пластины белая, а другая — ближе к кончику — коричневатая. Чаще всего это свидетельствует о почечной недостаточности, из-за которой увеличивается количество кровеносных сосудов под ногтями, и они просвечивают сквозь ногтевую пластину.МеланомаЧерная полоса на ногте в большинстве случаев возникает из-за травмы или сбоев в работе пищеварительной системы. А у некоторых народов это и вовсе всего лишь особенность пигментации кожи.Но если ваше питание в норме, и вы не ударялись ногтем, не лишним будет обратиться к врачу. Порой черная полоса является симптомом рака кожи — меланомы.