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Врач считает, что для организма полезнее употреблять в пищу хлеб примерно спустя сутки после выпечки.О том, что употреблять в пищу свежий хлеб небезопасно для организма, сообщила в интервью терапевт и диетолог Мария Черняева. Она отметила, что свежеприготовленные хлеб и булочные изделия отличаются от немного полежавших своей структурой, составом кислот.По словам терапевта, изменение кислотных свойств продукта может определять степень его полезности или опасности для желудка. Специалист предупредила, что«потребление свежего хлеба людьми с заболеваниями органов ЖКТ может привести к обострениям».Черняева подчеркнула, что для усвоения пищеварительной системой организма предпочтительнее употреблять полежавший некоторое время после выпечки и подсохший хлеб, даже сухарь. Диетолог уточнила, что«съеденный через восемь часов после выпечки хлеб усвоится организмом гораздо лучше».Но лучше всего, по мнению Черняевой, употреблять вчерашний хлеб, который «полежал около суток».Терапевт добавила, что тяга к свежей выпечке вполне может быть зависимостью.