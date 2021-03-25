Названы веские причины отказаться от курения вейпа
«Легкие» электронные сигареты заставляют курильщика вдыхать дым более интенсивно, тем самым поглощать максимум канцерогенных смол. На самом деле вейпы содержат не меньше, а иногда – больше вредных веществ, чем обычные сигареты.
Какие болезни вызывает курение
Но если постоянно курить как содержащие табак сигареты, так и модные «вейпы», то можно заработать:
ослабление защитных сил организма, иммунитет становится слабым и перестает сопротивляться инфекциям,
сердечно-сосудистые заболевания,
проблемы с дыхательными путями и легкими, вплоть до развития астмы.
глазные болезни, от развития катаракты до полной слепоты,
бесплодие,
импотенцию, проблемы с мужским здоровьем,
пародонтоз и другие заболевания ротовой полости,
остеопороз,
преждевременное старение кожи,
рак – не только легких, а также крови, желудка, ротовой полости, мочеполовой системы и других органов.
Медики заявляют, что сигаретный дым повреждает клетки организма, вызывая онкологические процессы в различных органах и системах. В зоне риска – не только сами курильщики.
Как отказаться от сигарет – советы медиков
Чтобы отказаться от сигарет и не закурить стало легче, медики рекомендуют:
проконсультироваться с наркологом и психологом, врачи помогут подобрать специальные препараты и техники для борьбы с привычкой,
заручитесь поддержкой близких вам людей,
начните менять стиль жизни, отказавшись не только от сигарет, а также вредной пищи, пассивного времяпровождения и всего того, что ассоциируется с курением,
носите с собой жевательную резинку или леденцы, чтобы начать жевать, если захочется курить,
не ругайте себя за срывы, а за выдержку и каждый новый день без никотина – поощряйте.
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