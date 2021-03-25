Названы веские причины отказаться от курения вейпа

Они тоже содержат опасные вещества.

«Легкие» электронные сигареты заставляют курильщика вдыхать дым более интенсивно, тем самым поглощать максимум канцерогенных смол. На самом деле вейпы содержат не меньше, а иногда – больше вредных веществ, чем обычные сигареты.

Какие болезни вызывает курение

Но если постоянно курить как содержащие табак сигареты, так и модные «вейпы», то можно заработать:

ослабление защитных сил организма, иммунитет становится слабым и перестает сопротивляться инфекциям,
сердечно-сосудистые заболевания,
проблемы с дыхательными путями и легкими, вплоть до развития астмы.
глазные болезни, от развития катаракты до полной слепоты,
бесплодие,
импотенцию, проблемы с мужским здоровьем,
пародонтоз и другие заболевания ротовой полости,
остеопороз,
преждевременное старение кожи,
рак – не только легких, а также крови, желудка, ротовой полости, мочеполовой системы и других органов.

Медики заявляют, что сигаретный дым повреждает клетки организма, вызывая онкологические процессы в различных органах и системах. В зоне риска – не только сами курильщики.

Как отказаться от сигарет – советы медиков

Чтобы отказаться от сигарет и не закурить стало легче, медики рекомендуют:

проконсультироваться с наркологом и психологом, врачи помогут подобрать специальные препараты и техники для борьбы с привычкой,
заручитесь поддержкой близких вам людей,
начните менять стиль жизни, отказавшись не только от сигарет, а также вредной пищи, пассивного времяпровождения и всего того, что ассоциируется с курением,
носите с собой жевательную резинку или леденцы, чтобы начать жевать, если захочется курить,
не ругайте себя за срывы, а за выдержку и каждый новый день без никотина – поощряйте.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://hronika.info - Добавил mamasha в категорию Разное

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь