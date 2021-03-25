Названы веские причины отказаться от курения вейпа

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Они тоже содержат опасные вещества.«Легкие» электронные сигареты заставляют курильщика вдыхать дым более интенсивно, тем самым поглощать максимум канцерогенных смол. На самом деле вейпы содержат не меньше, а иногда – больше вредных веществ, чем обычные сигареты.Какие болезни вызывает курениеНо если постоянно курить как содержащие табак сигареты, так и модные «вейпы», то можно заработать:ослабление защитных сил организма, иммунитет становится слабым и перестает сопротивляться инфекциям,сердечно-сосудистые заболевания,проблемы с дыхательными путями и легкими, вплоть до развития астмы.глазные болезни, от развития катаракты до полной слепоты,бесплодие,импотенцию, проблемы с мужским здоровьем,пародонтоз и другие заболевания ротовой полости,остеопороз,преждевременное старение кожи,рак – не только легких, а также крови, желудка, ротовой полости, мочеполовой системы и других органов.Медики заявляют, что сигаретный дым повреждает клетки организма, вызывая онкологические процессы в различных органах и системах. В зоне риска – не только сами курильщики.Как отказаться от сигарет – советы медиковЧтобы отказаться от сигарет и не закурить стало легче, медики рекомендуют:проконсультироваться с наркологом и психологом, врачи помогут подобрать специальные препараты и техники для борьбы с привычкой,заручитесь поддержкой близких вам людей,начните менять стиль жизни, отказавшись не только от сигарет, а также вредной пищи, пассивного времяпровождения и всего того, что ассоциируется с курением,носите с собой жевательную резинку или леденцы, чтобы начать жевать, если захочется курить,не ругайте себя за срывы, а за выдержку и каждый новый день без никотина – поощряйте.