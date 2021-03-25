Врач рассказал о сроках годности антисептиков

В период пандемии многие стали закупаться дезинфицирующими средствами впрок. Теперь же встал вопрос, сколько можно хранить санитайзеры и что происходит с ними после окончания срока годности.Он рассказал, что любое дезинфицирующее средство проходит процедуру государственной регистрации, в результате чего выдается свидетельство и утверждается инструкция по применению. Как правило, срок годности прописывается с даты изготовления и составляет три-четыре года."Если вы закупались в начале пандемии, весной 2020 года, практически наверняка срок годности еще далеко не вышел, продуктом можно вполне пользоваться",— сказал врач.Также он рассказал, что происходит с антисептиками после истечения срока годности и можно ли их использовать."Само понятие срок годности вводится для того, чтобы гарантировать качество продукта и надлежащие его свойства в течение всего срока годности и не гарантировать после его истечения. Это не значит, что продукт сразу становится некачественным".Специалист рекомендует придерживаться сроков годности, обозначенных на упаковке."Но если у геля или лосьона для рук высокое содержание спирта и прошло несколько месяцев после окончания срока годности, таким продуктом еще можно пользоваться, он, скорее всего, еще не потеряет свои свойства",— заключил он.