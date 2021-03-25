Лечить депрессию таблетками необязательно

Немедикаментозные методы лечения, такие как упражнения, так же или более эффективны, по сравнению с лекарствами для уменьшения симптомов депрессии у людей с деменцией.Результаты показывают, что люди с деменцией получают клинически значимую пользу от немедикаментозных вмешательств, и исследователи говорят, что врачи должны рассмотреть возможность назначения немедикаментозных подходов для лечения симптомов депрессии и одиночества.Предыдущие испытания показали, что немедикаментозные подходы, такие как упражнения, облегчают симптомы депрессии у людей с деменцией, но неясно, насколько они эффективны по сравнению с лекарствами для уменьшения симптомов депрессии. Чтобы устранить эту неопределенность, исследователи проанализировали результаты существующих испытаний, чтобы сравнить эффективность лекарств и немедикаментозных вмешательств с обычным уходом или любым другим вмешательством, направленным на симптомы депрессии у людей с деменцией.После проверки 22 138 записей они сосредоточились на 256 исследованиях, в которых участвовали 28 483 человека с деменцией, с диагностированным большим депрессивным расстройством или без него. Одни только медикаментозные подходы были не более эффективными, чем обычная помощь, но ученые обнаружили несколько вмешательств, связанных с большим уменьшением симптомов депрессии.Это были когнитивная стимуляция, упражнения, терапия воспоминаниями, когнитивная стимуляция ингибитором холинэстеразы, массаж и сенсорная терапия, терапия с животными и другие.