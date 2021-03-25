Одиночество увеличивает риск болезни Альцгеймера
Ученые из Медицинской школы Бостонского университета изучили данные исследования, посвященного сердечно-сосудистому здоровью с участием взрослых с нормальными когнитивными функциями.
После учета дополнительных факторов, влияющих на развитие болезни Альцгеймера, ученые установили, что стойкое одиночество было связано с более высоким риском развития заболевания. В свою очередь временное одиночество было связано с более низким риском деменции, даже по сравнению с людьми, которые себя одинокими не чувствовали никогда.
«В то время как стойкое одиночество представляет собой угрозу здоровью мозга, психологическая устойчивость после неблагоприятного жизненного опыта может объяснить, почему временное одиночество защищает в контексте начала деменции», - отмечают авторы исследования.
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