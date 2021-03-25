Одиночество увеличивает риск болезни Альцгеймера

Постоянное одиночество в среднем возрасте (45-64 года), по-видимому, увеличивает вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера в более позднем возрасте. Однако люди, одиночество которых сократилось, с меньшей вероятностью страдают деменцией, по сравнению с людьми, которые никогда себя одинокими не чувствовали.Ученые из Медицинской школы Бостонского университета изучили данные исследования, посвященного сердечно-сосудистому здоровью с участием взрослых с нормальными когнитивными функциями.После учета дополнительных факторов, влияющих на развитие болезни Альцгеймера, ученые установили, что стойкое одиночество было связано с более высоким риском развития заболевания. В свою очередь временное одиночество было связано с более низким риском деменции, даже по сравнению с людьми, которые себя одинокими не чувствовали никогда.«В то время как стойкое одиночество представляет собой угрозу здоровью мозга, психологическая устойчивость после неблагоприятного жизненного опыта может объяснить, почему временное одиночество защищает в контексте начала деменции», - отмечают авторы исследования.