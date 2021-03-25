Почему не получается сбить температуру

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Весенний период неизменно является сезоном простуд. Нередко болезнь сопровождается повышенной температурой тела. Однако у некоторых людей сбить ее при помощи жаропонижающих средств не выходит. Почему так происходит?Истек срок годности лекарстваПрежде чем принимать таблетки или раствор для снижения температуры, убедитесь, что у медикаментов не истек срок годности. Кроме того, вы должны быть уверены в том, что лекарства хранились в надлежащих условиях, ведь порой из-за неправильного хранения они теряют свои лечебные свойства.Вы допускаете ошибки при леченииСамые распространенные — пьете мало воды или лежите под теплым одеялом в жарком помещении. В таком случае сбить температуру будет гораздо сложнее.Серьезное воспалениеЕсли вышеназванных проблем нет, но состояние не улучшается, и температура держится выше отметки 38,9 — это верный повод вызывать скорую. Лихорадка может быть спровоцирована тяжелым воспалением или другими факторами, которые угрожают жизни. С ними жаропонижающим справиться не под силу.