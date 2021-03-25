Почему не получается сбить температуру
Истек срок годности лекарства
Прежде чем принимать таблетки или раствор для снижения температуры, убедитесь, что у медикаментов не истек срок годности. Кроме того, вы должны быть уверены в том, что лекарства хранились в надлежащих условиях, ведь порой из-за неправильного хранения они теряют свои лечебные свойства.
Вы допускаете ошибки при лечении
Самые распространенные — пьете мало воды или лежите под теплым одеялом в жарком помещении. В таком случае сбить температуру будет гораздо сложнее.
Серьезное воспаление
Если вышеназванных проблем нет, но состояние не улучшается, и температура держится выше отметки 38,9 — это верный повод вызывать скорую. Лихорадка может быть спровоцирована тяжелым воспалением или другими факторами, которые угрожают жизни. С ними жаропонижающим справиться не под силу.
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