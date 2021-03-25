Определенное питание помогает восстановиться после ожирения печени

О том, что благодаря определенному питанию можно восстановить печень после ожирения, сообщила врач Алена Степанова.Специалист рассказала в интервью о том, что коррекция питания в здоровом направлении эффективно помогает пациентам, страдающим ожирением печени. По словам Степановой, данный метод восстановления органа работает даже в случае людей, страдающих гепатозом печени в 60 или 70 лет.«В результате здорового питания показатели печеночных элементов у них улучшились», - пояснила врач.Одним из лучших решений, помогающих восстановиться после ожирения печени, специалист считает отказ от регулярного потребления сладкого, поскольку«жировой гепатоз развивается на фоне чрезмерного потребления сахара».Степанова уточнила, что такая корректировка рациона подразумевает в том числе минимизацию количества фруктов. Врач указала на историю пациентки 70 лет, которая смогла улучшить состояние печени, исключив на время из своего питания фрукты, которые она часто ела.