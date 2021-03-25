Чем можно заменить мясо: 10 продуктов, богатых белком

Одни специалисты говорят, что от мяса лучше отказаться, другие – что это один из источников белка и продукт, который, на ряду с другими, дают нам энергию. Но вместе с этим мясо провоцирует множество заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистые. Так что золотая середина это: не отказываться от мяса полностью, но не есть его много. А еще заменять его другими продуктами, богатыми растительным белком. Нутрициолог Яна Легеза назвала 10 таких.Если нужна поддержка в поисках интересного подарка, воспользуйтесь рекомендациями из мартовского календаря праздников.Мясо полезно или нет?Мясо – действительно ценный продукт животного происхождения, содержащий белок и незаменимые аминокислоты, но частое употребление мяса приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, повышению артериального давления, атеросклерозу. А любители шашлыка, стейка на гриле или зажаренной корочки – в зоне риска онкозаболеваний. Я не настаиваю на полном отказе от мяса, но предлагаю список продуктов-аналогов по содержанию белка, – говорит Яна Легеза.Продукты-аналоги по содержанию белка1. Куриные яйца. Обладают почти 100% усвояемостью белка и хорошо переносятся организмом человека (только если нет аллергии на яйца. Как правило, она бывает на желток).2. Нежирный творог. Чем меньше в твороге жирности, тем больше содержание белка.3. Сыр Пармезан содержит 35,7 г белка. Но в силу своих вкусовых качеств он скорее используется как добавка к блюдам, чем основной приём пищи.4. Другие твердые сыры ( голландский, российский) тоже содержат 22-25 % белка и могут вполне заменить мясо несколько раз в неделю.5. Рыба – тунец, горбуша, сардина, лосось – отличный источник белка животного происхождения с хорошей усвояемостью.6. Морепродукты- креветки, кальмар, гребешок. Являются ценным источником белка, а также йода и других микроэлементов.7. Икра красная и черная содержат около 30 г белка.8. Арахис, фисташки, миндаль содержат от 20 до 26 г белка и могут стать прекрасным дополнением любого салата. Таким образом полноценный ужин обеспечен.9. Бобовые (маш, чечевица, нут) содержат более чем 20 г белка. Огромное количество вкусных блюд может быть приготовлено из них – от паштета до котлет.10. Амарант, киноа – крупы, которые богаты белком и незаменимыми аминокислотами станут красочной сытной альтернативой мясным продуктам.