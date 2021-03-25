Витамин D может способствовать долголетию

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Адекватное восполнение запасов витамина D в организме может способствовать более долгой продолжительности жизни, констатирует британский терапевт Низа Аслам.Низа Аслам дала интервью изданию Express, рассказав в нем о доступных способах достичь долголетия. Одним из них врач назвала получение витамина D.Доктор Аслам ссылается на данные популяционных исследований, согласно которым низкий уровень витамина D в организме ассоциируется с такими проблемами здоровья, как снижение когнитивных функций, депрессия, остеопороз, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, диабет 2 типа, рак. Таким образом, его недостаток может быть одной из причин слишком короткой продолжительности жизни человека, отмечает эксперт.Кроме того, обратила внимание врач,«недостаток витамина D связан с повышенным риском заболевания COVID-19 в тяжелой форме и смерти от ее последствий».Также эксперт напомнила о сведениях, представленных на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета в Барселоне в 2019 году. Эти данные были собраны в ходе 20-летнего наблюдения за более 78 000 взрослых австрийцев. Они свидетельствуют, что смертность среди людей с низким уровнем витамина D была за период исследования почти в три раза выше, чем у людей с нормальным уровнем.Как восполнить запас витамина D в организме? По словам врача, способствующий долголетию витамин вырабатывается организмом при попадании на кожу прямых солнечных лучей на открытом воздухе. С октября до марта или апреля (зависит от погоды) «мы не получаем достаточного количества от солнечного света», говорит эксперт.Источником вещества служат продукты:жирная рыба – лосось, сардины, сельдь, скумбрия,красное мясо,печень и субпродукты,яичные желтки,грибы.Помимо этого, витамином D обеспечивают аптечные добавки, но их дозировки должны определяться строго врачом.Дополнительно доктор Аслам посоветовала для достижения долголетия есть натуральный, не содержащий сахара йогурт. Этот продукт богат кальцием, который жизненно важен для здоровья костей, и содержит полезные бактерии, помогающие сбалансировать микробную популяцию кишечника в здоровом направлении, что улучшает иммунную функцию.