Сердечный приступ особенно опасен на фоне психического заболевания

Исследования показывают, что люди с тяжелым психическим заболеванием с большей вероятностью умрут от сердечного приступа, чем люди без психиатрического диагноза.Риск смерти через 30 дней после сердечного приступа для людей с шизофренией был удвоен по сравнению, например, с людьми без этого заболевания.Не было обнаружено каких-либо улучшений за 24-летний период до 2014 года, показынных в исследовании. Исследователи говорят, что результаты подчеркивают хроническое неравенство в отношении здоровья, с которым сталкиваются люди с серьезными психическими заболеваниями, и призывают к срочному устранению неравенства.Данные больницы Эксперты Эдинбургского университета изучили анонимные данные больниц о более чем 235000 человек, госпитализированных с сердечным приступом в Шотландии с 1991 по 2014 год. Они сравнили риски смерти и дальнейшего сердечного приступа и инсульта среди пациентов с сердечным приступом, страдающих шизофренией, большой депрессией или биполярным расстройством, с пациентами, у которых в анамнезе не было психических заболеваний.Исследовательская группа обнаружила, что люди с одним из этих трех состояний с большей вероятностью умрут в течение 30 дней, одного года и пяти лет - и у них случится еще один сердечный приступ или инсульт - по сравнению с людьми без психических заболеваний. Через 30 дней вероятность смерти пациентов с шизофренией была в два раза выше, а у пациентов с биполярным расстройством или большой депрессией риск смерти повышался на 30-50 процентов.Люди с тяжелыми психическими заболеваниями также реже получали реваскуляризацию - операцию по восстановлению кровотока, - что, по мнению исследователей, может указывать на различия в лечении. Исследователи говорят, что результаты могут быть связаны с рядом причин, включая плохое общее состояние здоровья, социальную изоляцию и возможные различия в более длительном лечении. Исследовательская группа советует людям с психическими расстройствами продолжать обращаться за советом к своей медицинской бригаде, если у них есть какие-либо опасения по поводу своего здоровья.