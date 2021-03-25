Вирусолог рассказала, почему риновирус не защищает от коронавируса

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Болеть риновирусной инфекцией для того, чтобы получить защиту от коронавируса — это не выход. Такое заявление сделала доктор медицинских наук, профессор Елена Малинникова, завкафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профобразования.О том, что ответственный за простудные заболевания риновирус может защитить от коронавирусной инфекции COVID-19, ранее заявили исследователи из Шотландии, представляющие Университет Глазго. Научная работа по теме появилась в медицинском журнале Journal of Infectious Diseases. Авторы публикации отмечают, что иммунная реакция, вызванная риновирусом, может обеспечить интерфероновый ответ, подавляющий репликацию вируса SARS-CoV-2.Научную работу зарубежных ученых прокомментировала Елена Малинникова, которая отметила, что нельзя считать риновирус защитой от коронавируса. "В рамках вирусологии существует направление по изучению взаимодействия разных вирусов в человеческом теле. Дело в том, что мы почти никогда не заражаемся одним вирусом — это всегда целое облако разных вирусных частиц. Обычно они однотипные, но бывает и так, что происходит заражение разнотипными вирусами, которые поражают одни и те же клетки. Как именно происходит взаимодействие этих вирусов — интересный вопрос, который активно изучается в наши дни", — отметила Малинникова.Вирусолог добавила, что коронавирус "садится" на клетки, у которых есть специфические рецепторы ACE. Риновирус поражает другие клетки — со схожими, но все-таки другими рецепторами. Соответственно, вероятность того, что эти патогены будут конкурировать за одни и те же клетки, выглядит весьма маловероятно.