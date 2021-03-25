Вирусолог рассказала, почему риновирус не защищает от коронавируса
О том, что ответственный за простудные заболевания риновирус может защитить от коронавирусной инфекции COVID-19, ранее заявили исследователи из Шотландии, представляющие Университет Глазго. Научная работа по теме появилась в медицинском журнале Journal of Infectious Diseases. Авторы публикации отмечают, что иммунная реакция, вызванная риновирусом, может обеспечить интерфероновый ответ, подавляющий репликацию вируса SARS-CoV-2.
Научную работу зарубежных ученых прокомментировала Елена Малинникова, которая отметила, что нельзя считать риновирус защитой от коронавируса. "В рамках вирусологии существует направление по изучению взаимодействия разных вирусов в человеческом теле. Дело в том, что мы почти никогда не заражаемся одним вирусом — это всегда целое облако разных вирусных частиц. Обычно они однотипные, но бывает и так, что происходит заражение разнотипными вирусами, которые поражают одни и те же клетки. Как именно происходит взаимодействие этих вирусов — интересный вопрос, который активно изучается в наши дни", — отметила Малинникова.
Вирусолог добавила, что коронавирус "садится" на клетки, у которых есть специфические рецепторы ACE. Риновирус поражает другие клетки — со схожими, но все-таки другими рецепторами. Соответственно, вероятность того, что эти патогены будут конкурировать за одни и те же клетки, выглядит весьма маловероятно.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://planet-today.ru - Добавил valyuha в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий