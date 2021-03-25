Кофеин перед тренировками помогает сжигать жир
В журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition опубликованы результаты исследования, показавшего пользу чашки крепкого кофе за полчаса до аэробных упражнений. Оказывается, кофеин может ускорить процесс сжигания жира, в котором заинтересованы многие любители спорта. При этом данный эффект бывает более выраженным, если тренировки проводятся днем, а не утром. Довольно часто спортсменам-любителям рекомендуют делать именно тренировки утром на голодный желудок, чтобы ускорить окисление жиров.
Но под этой рекомендацией недостаточно научной основы, ведь неизвестно, связан ли процесс окисления с утренними упражнениями или просто с длительным отсутствием пищи. В ходе эксперимента 15 мужчин со средним возрастом в 32 года прошли через тесты с обычной физической нагрузкой 4 раза с интервалом в 7 дней. Они принимали дозу кофеина в виде порошка зеленых кофейных зерен из расчета 3 мг на килограмм веса.
Это примерно эквивалентно стакану крепкого кофе. В контрольной группе мужчины получали плацебо, растворенное в воде. Добровольцы отдыхали 30 минут перед началом упражнений на велотренажере. Оказалось, что по сравнению с группой на плацебо, участники с помощью кофеина увеличивали процесс окисления жиров на 10,7% утром и на целых 29% после обеда. За счёт кофеина интенсивность упражнений утром вырастала на 11%, а днём на 13%.
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