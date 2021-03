Кофеин перед тренировками помогает сжигать жир

Порция кофеина за полчаса до аэробных упражнений ускоряет процесс сжигания жира. К такому выводу пришли испанские исследователи из Университета Гранады.В журнале Journal of the International Society of Sports Nutrition опубликованы результаты исследования, показавшего пользу чашки крепкого кофе за полчаса до аэробных упражнений. Оказывается, кофеин может ускорить процесс сжигания жира, в котором заинтересованы многие любители спорта. При этом данный эффект бывает более выраженным, если тренировки проводятся днем, а не утром. Довольно часто спортсменам-любителям рекомендуют делать именно тренировки утром на голодный желудок, чтобы ускорить окисление жиров.Но под этой рекомендацией недостаточно научной основы, ведь неизвестно, связан ли процесс окисления с утренними упражнениями или просто с длительным отсутствием пищи. В ходе эксперимента 15 мужчин со средним возрастом в 32 года прошли через тесты с обычной физической нагрузкой 4 раза с интервалом в 7 дней. Они принимали дозу кофеина в виде порошка зеленых кофейных зерен из расчета 3 мг на килограмм веса.Это примерно эквивалентно стакану крепкого кофе. В контрольной группе мужчины получали плацебо, растворенное в воде. Добровольцы отдыхали 30 минут перед началом упражнений на велотренажере. Оказалось, что по сравнению с группой на плацебо, участники с помощью кофеина увеличивали процесс окисления жиров на 10,7% утром и на целых 29% после обеда. За счёт кофеина интенсивность упражнений утром вырастала на 11%, а днём на 13%.