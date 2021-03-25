Что можно съесть на ночь, а что точно навредит

Еще каких-то пару лет тому назад считалось, что от ужина нужно отказаться и уделять большее внимание полезным и продуктам на завтрак. Но это глубокое заблуждение, есть вечером можно. Диетолог Валентина Яковлева уверена: ужин должен быть. Второй вопрос – каким он должен быть и за сколько времени перед сном. Итак, что можно есть на ночь, а что нет – тема этого материала.А в нашем календаре мартовских праздников найдете оригинальные подарки своим близким.Итак, есть или не есть на ночь?"Считается, что есть после 18:00 вредно, но это понятие условное. График нашей жизни не всегда позволяет придерживаться этих правил. Важно, во сколько вы ложитесь спать. Последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы еда успела перевариться. Ночь – это время, когда организм замедляет свой метаболизм и восстанавливается, поэтому от обильного ужина, естественно, лучше воздержаться, но и голодным ложиться спать не стоит", – убеждена Валентина Яковлева.Почему хочется есть на ночь?Чувство голода поздним вечером может быть сигналом того, что вы недостаточно хорошо питаетесь в течение дня. Стоит внимательнее относиться к завтраку и к дневному приему пищи. Они должны быть сбалансированы и давать организму достаточно питательных веществ, благодаря чему вы не захотите съесть все содержимое холодильника вечером.Что нельзя есть на ночь?1. Все сахаросодержащие продуктыФизиологически, все простые углеводы вечером организму не нужны, поскольку они стимулируют выработку энергии, которую организм не способен потратить ночью и следовательно, все излишки будут отложены организмом про запас – в жировую ткань.2. Красное мясоПереваривание такой еды загрузит пищеварительную систему на 5-6 часов работы, что негативно скажется и на ночном сне, и не даст возможности организму полноценно восстановиться.3. Твердые сорта сыраЭто тяжелый продукт, который дает повышенную нагрузку на печень. Ведь для эмульгирования и расщепления жиров необходима желчь. И получается, что ваш организм вместо восстановления будет всю ночь переваривать жиры.4. Блюда с использованием соевого соусаГлавный недостаток – соль. Если не хотите вместо сна мучиться жаждой, бегать в туалет, а утром проснуться с отеками, то исключите этот продукт из меню ужина.5. АлкогольАлкоголь, несмотря на способность погружать людей в быстрый сон, мешает организму переходить в глубокую фазу здорового сна и в целом снижает его качество. Это, естественно, лишает вас возможности хорошо выспаться.6. Продукты с кофеиномКофеин, которым богат кофе, шоколад, чай и энергетические напитки перевозбуждает нервную систему и препятствует здоровому сну. Поэтому употреблять данные продукты перед сном не нужно.7. Острая и очень жирная пищаНе стоит есть перед сном, поскольку такая еда может вызывать дискомфорт в желудке, изжогу, вздутие живота, что уж точно не будет способствовать крепкому сну.Каким должен быть идеальный ужин?Ужин, в идеале, – это самый легкий прием пищи. На его долю должно приходиться всего 25% суточного калоража. Ужин должен состоять из 3 основных макронутриентов: белка, жиров и углеводов, но с гораздо меньшей калорийностью. В качестве белка мы выбираем максимально легко усвояемый белок. Это может быть рыба, яйца или мясо птицы. Из углеводов мы едим только овощи. Жиры – это различные нерафинированные масла, которые мы добавляем в овощи.Если у вас присутствует инсулинорезистентность, то овощи не должны быть крахмалистыми. Если у вас есть проблемы с ЖКТ, особенно в стадии обострения, то вы должны есть на ужин только термообработанные овощи, а сырые овощи старайтесь есть только на завтрак и обед.Примеры хорошего ужина: филе белой рыбы с пюре из цветной капусты с овощным салатом или овощное рагу с кусочком белого мяса.И еще, есть правило здоровья – вы должны ложиться спать до 23:00 максимум. Если вы не соблюдаете это правило, то не стоит ждать глобальных результатов в улучшении вашего здоровья, самочувствия и в снижении веса, даже если вы уже начали с изменения своего питания.