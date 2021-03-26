Названы лучшие способы профилактики онкологии

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Названы простые способы снизить риск рака.Рак поражает каждого пятого человека в течение жизни, однако риск смертельной болезни можно снизить.Медики выделили основные способы, которые помогут минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний.В первую очередь рекомендуется поддерживать здоровый вес. Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.Отмечается, что среднестатистическому мужчине требуется около 2500 калорий в день, а женщине – около 2000 калорий в день.Также значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность. Взрослым рекомендуется уделять упражнениям не менее 150 минут каждую неделю.Кроме того, важно придерживаться здорового питания, в частности, потреблять больше овощей и фруктов, злаковых и бобовых.Чтобы снизить риск рака необходимо избегать: высококалорийной пищи, красного мяса, сладких газированных напитков, алкоголя.