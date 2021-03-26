Названы лучшие способы профилактики онкологии
Рак поражает каждого пятого человека в течение жизни, однако риск смертельной болезни можно снизить.
Медики выделили основные способы, которые помогут минимизировать риск возникновения онкологических заболеваний.
В первую очередь рекомендуется поддерживать здоровый вес. Это может защитить от 12 видов рака: кишечника, груди, желчного пузыря, почек, печени, рта, пищевода, яичников, поджелудочной железы, простаты, желудка и матки.
Отмечается, что среднестатистическому мужчине требуется около 2500 калорий в день, а женщине – около 2000 калорий в день.
Также значительно снизить риск онкологических заболеваний помогает регулярная физическая активность. Взрослым рекомендуется уделять упражнениям не менее 150 минут каждую неделю.
Кроме того, важно придерживаться здорового питания, в частности, потреблять больше овощей и фруктов, злаковых и бобовых.
Чтобы снизить риск рака необходимо избегать: высококалорийной пищи, красного мяса, сладких газированных напитков, алкоголя.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://hronika.info - Добавил validol в категорию Онкология
Добавить комментарий