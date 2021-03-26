В Индии обнаружен новый штамм коронавируса

Как сообщили представители здравоохранения, в Индии был обнаружен новый и потенциально опасный вариант коронавируса, а также штаммы, впервые обнаруженные в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.Однако официальные лица и эксперты Министерства здравоохранения предостерегли от увязки этих штаммов с продолжающимся ростом числа новых инфекций в Индии.Заболеваемость в Индии резко сократилась с сентября, и жизнь нормализовалась. Но в прошлом месяце число случаев заболевания начало расти, и за последние 24 часа было обнаружено более 47 000 новых инфекций, а также 275 случаев смерти - это самый высокий показатель однодневных смертей за более чем четыре месяца.Вирус мутировал на протяжении всей пандемии. Большинство мутаций тривиальны, но ученые изучают, какие из них могут способствовать более легкому распространению вируса или ухудшить состояние людей.Три варианта, впервые обнаруженные в Южной Африке, Великобритании и Бразилии, считаются наиболее тревожными и были обозначены как «варианты, вызывающие беспокойство». Эти три варианта были обнаружены в 7% из почти 11 000 образцов, секвенированных в Индии с 30 декабря. Самым распространенным из них был наиболее заразный вариант, обнаруженный в Великобритании в прошлом году.Новый вариант, обнаруженный в Индии, имеет две мутации в шипе белка, который вирус использует для прикрепления к клеткам, сказал доктор Ракеш Мишра, директор Центра клеточной и молекулярной биологии, одного из 10 исследовательских институтов, секвенирующих вирус. Он добавил, что эти генетические изменения могут вызывать беспокойство, поскольку они могут способствовать более легкому распространению вируса и ускользать от иммунной системы, но он предостерег от связывания этого с всплеском.