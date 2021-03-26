Хроническая бессонница: названы причины и способы борьбы

Это распространенная проблема.Сон – это базовая потребность каждого человека. Взрослым людям следует спать не меньше 7-8 часов в сутки, а детям – от 10 до 17 в зависимости от возраста. Что делать, если у тебя бессонница.Часто, чтобы решить проблему бессонницы, нужно кардинально изменить свой режим дня и привычки. О симптомах хронической бессонницы и о том, как с ней бороться, ты можешь узнать из данной статьи.Симптомы и причины проблем со сномНачать беспокоиться о своем сне стоит, когда:тебе практически всегда трудно уснуть;ты стабильно просыпаешься несколько раз за ночь;у тебя тревожный сон;довольно часто тебе не удается уснуть до самого утра;ты не чувствуешь себя отдохнувшей после сна;тебе регулярно снятся кошмары;у тебя появились проблемы с концентрацией внимания, ты стала раздражительной, чувствуешь хроническую усталость.Причин расстройств сна может быть много. Чаще всего это:стресс;депрессия;некомфортные условия для сна (в комнате шумно, светло, кровать неудобная);гормональные сбои;злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков;смена часовых поясов;переутомление, особенно хроническое.Как побороть бессонницуВажно понимать, что твое поведение в течение дня, а особенно перед сном, сильно влияет на качество сна. Поэтому, придерживаясь этих рекомендаций, часто можно решить проблемы, связанные со сном:Придерживайся режима дня. Если ты будешь ложиться и просыпаться каждый день примерно в одно и то же время, скорее всего, у тебя не будет расстройств сна.Ложись спать, когда чувствуешь ощущение усталости (если это возможно, кончено).За час до сна отдохни: полежи, почитай книгу, прими ванну.Обеспечь комфортное место для сна.Проветри комнату перед сном, побеспокойся, чтобы в ней не было ни слишком жарко, ни слишком холодно.Не кури и не пей алкоголь перед сном.Не пей кофе за 6 часов до сна.Откажись от еды за 3-4 часа до сна.Много двигайся в течение дня, занимайся физической активностью. Но не тренируйся непосредственно перед сном.Не смотри телевизор, не пользуйся телефоном и другими гаджетами за 30 минут до сна.Если все же справиться с бессонницей не удалось, обратись за консультацией к врачу. Ведь бессонница и плохое качество сна – это очень плохо для твоего здоровья.