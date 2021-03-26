Хроническая бессонница: названы причины и способы борьбы
Сон – это базовая потребность каждого человека. Взрослым людям следует спать не меньше 7-8 часов в сутки, а детям – от 10 до 17 в зависимости от возраста. Что делать, если у тебя бессонница.
Часто, чтобы решить проблему бессонницы, нужно кардинально изменить свой режим дня и привычки. О симптомах хронической бессонницы и о том, как с ней бороться, ты можешь узнать из данной статьи.
Симптомы и причины проблем со сном
Начать беспокоиться о своем сне стоит, когда:
тебе практически всегда трудно уснуть;
ты стабильно просыпаешься несколько раз за ночь;
у тебя тревожный сон;
довольно часто тебе не удается уснуть до самого утра;
ты не чувствуешь себя отдохнувшей после сна;
тебе регулярно снятся кошмары;
у тебя появились проблемы с концентрацией внимания, ты стала раздражительной, чувствуешь хроническую усталость.
Причин расстройств сна может быть много. Чаще всего это:
стресс;
депрессия;
некомфортные условия для сна (в комнате шумно, светло, кровать неудобная);
гормональные сбои;
злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков;
смена часовых поясов;
переутомление, особенно хроническое.
Как побороть бессонницу
Важно понимать, что твое поведение в течение дня, а особенно перед сном, сильно влияет на качество сна. Поэтому, придерживаясь этих рекомендаций, часто можно решить проблемы, связанные со сном:
Придерживайся режима дня. Если ты будешь ложиться и просыпаться каждый день примерно в одно и то же время, скорее всего, у тебя не будет расстройств сна.
Ложись спать, когда чувствуешь ощущение усталости (если это возможно, кончено).
За час до сна отдохни: полежи, почитай книгу, прими ванну.
Обеспечь комфортное место для сна.
Проветри комнату перед сном, побеспокойся, чтобы в ней не было ни слишком жарко, ни слишком холодно.
Не кури и не пей алкоголь перед сном.
Не пей кофе за 6 часов до сна.
Откажись от еды за 3-4 часа до сна.
Много двигайся в течение дня, занимайся физической активностью. Но не тренируйся непосредственно перед сном.
Не смотри телевизор, не пользуйся телефоном и другими гаджетами за 30 минут до сна.
Если все же справиться с бессонницей не удалось, обратись за консультацией к врачу. Ведь бессонница и плохое качество сна – это очень плохо для твоего здоровья.
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