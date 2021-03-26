Диетолог рассказала, как приготовить полезные для фигуры вафли

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25 марта отмечается Международный день вафель, поэтому многие россияне планируют приготовить сегодня это лакомство. Как сделать обычные вафли полезными для фигуры — корреспондентам сетевого издания Nation News рассказала Наталья Нефедова, нутрициолог, диетолог, член ассоциации диетологов Канады.День вафель отмечали еще в средневековой Швеции — считается, что праздничные вафли в форме сердца готовились именно 25 марта, так как в этот день Дева Мария увидела Архангела, сообщившего ей о беременности. Со временем вафли утратили сакральный статус, поэтому теперь их едят не только в особые дни.Сегодня вафли входят в рацион детей и взрослых по всему миру. Есть огромное количество вариаций этого блюда — вафли могут быть с самой разнообразной начинкой. Например, бывают вафли с фруктами, шоколадом, мороженым, сливками, разными сиропами, и так далее. Существуют соленые вафли, употребляемые с творогом, рыбой, зеленью и овощами."Не следует слишком сильно увлекаться вафлями, т.к. это десерт. В рационе человека, который следит за своим здоровьем, должно быть не более 10% десертов. Но можно сделать вафли более полезными для фигуры, если заменить обычную муку на цельнозерновую, и снизить количество добавляемого в тесто сахара. Вместо готовых сиропов лучше взять ягоды. Такие вафли можно иногда употреблять на завтрак", — сказала диетолог Нефедова.