Названы продукты, вызывающие хронические болезни почек

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С ними стоит быть осторожнее.«Убивающими» почки являются соль, фосфаты и белок. Безвредная норма соли — шесть граммов, а вообще достаточно употреблять до двух граммов. В случае превышения этой нормы у человека повышается давление и страдают почки.Нефролог Татьяна Панкратенко призывает не увлекаться колбасами и прочими продуктами из обработанного мяса, соленьями и фастфудом. Они, кроме прочего, слишком соленые.Также сказаться на работе почек может большое содержание фосфатов в консервах и пресервах. В колбасах они тоже есть.У людей с хронической болезнью почек (ХБП) снижена способность почек удалять фосфаты из организма, поэтому уровни фосфатов в крови и в тканях тела повышаются по мере того, как снижается почечная функция.Белок в больших количествах помешает почкам «прожить до 110 лет», сказала специалист. Достаточно получать от 0,8 до 1 г белка на килограмм веса ежедневно.Хроническая почечная недостаточность (ХПН) коварна тем, что ее практически невозможно распознать на ранней стадии. Это продолжительный и вялотекущий процесс, однако при нем почки постепенно теряют способность полноценно работать.